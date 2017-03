Ourense es una de las ciudades gallegas más desconocida turísticamente hablando por eso cuando la visitas te deja tal sabor de boca que solo estás pensado en volver de nuevo. Esta villa es un cúmulo de sorpresas ya que hay un sinfín de propuestas para que disfrutes de esta ciudad: patrimonio, aguas termales, gastronomía y mucho más te están esperando en la capital termal de Galicia donde se puede usar el bañador en cualquier época del año.

Visita la Catedral de San Martiño y embelésate con su Pórtico del Paraíso

La Catedral de San Martiño es el templo más importante de la ciudad. Lo más destacado de esta seo tardorrománica con claras influencias cistercienses es el hipnótico y sugerente Pórtico del Paraíso, un conjunto escultórico de una inusitada policromía que recientemente ha recuperado gran parte de su esplendor gracias a las labores de restauración. Esta obra, inspirada en el Pórtico de la Gloria santiagués del Maestro Mateo, es del siglo XIII y es una de las mayores atracciones de la ciudad orensana por su espectacularidad. Sin lugar a dudas el Pórtico del Paraíso es el secreto mejor guardado de Ourense.

Cruza los puentes sobre el Miño

El río gallego por antonomasia ha modelado la ciudad de Ourense desde sus orígenes y cruzarlo ha sido siempre el reto de sus habitantes. Por este motivo hay hasta nueve pasarelas que conectan ambas riberas del Miño siendo las más conocidas el Puente Viejo (o Puente Romano), el Nuevo y el del Milenio. Estas construcciones son el decorado indispensable de la ciudad y los testigos mudos del paso del tiempo. El Puente Viejo es de origen romano (solo quedan las piedras de la base de esa época) y ha sufrido varias reconstrucciones siendo la del siglo XVII, la definitiva.

El Puente Nuevo es de principios del siglo XX y hace de enlace entre el Puente Viejo y el del Milenio. Este último tiene una planta espectacular y desde sus pasarelas peatonales se tienen unas vistas fantásticas de la ciudad. La Pasarela del Vao, el Viaducto de Ribeiriño y el Puente de Loña son otras de las construcciones que atraviesan el Miño.

Ponte en remojo en As Burgas como un orensano

En Ourense hay que llevar el traje de baño todo el año y no es ningún disparate ya que esta capital gallega tiene un atractivo que la hace totalmente diferente a cualquier otro lugar: sus baños termales gratuitos en pleno centro histórico. La ciudad tiene tres fuentes, conocidas como As Burgas, donde mana el agua de acuíferos subterráneos a más de 60º centígrados.

La zona se divide en tres tramos: la fuente monumental o Burga de Abaixo (s.XIX), la explanada central (la do Medio) y la Burga de Arriba (s.XVII). En el recinto de la propia piscina, que se inauguró hace casi siete años, hay cuatro réplicas de piedras votivas que se encontraron en la zona y que son testimonio del culto antiguo a los dioses de las aguas calientes. También hay una terraza para tomar el sol, donde se combina el placer de un baño termal con el disfrute de hacerlo en un lugar históricamente único.

Conoce la Plaza Mayor y tapea por la Praza do Ferro

La Plaza Mayor de Ourense es uno de los puntos de encuentro para los orensanos. Tiene una curiosa forma irregular y una particularidad muy destacable ya que es una de las pocas plazas mayores en Europa con el suelo inclinado. Acoge algunos de los principales monumentos de la ciudad como el antiguo Palacio Episcopal y la Casa Consistorial. En su famoso Espolón, otrora paseo de la nobleza, se encuentra una de las zonas de terrazas más animadas del centro.

Otra de las plazas más conocidas de Ourense es la do Ferro llamada así porque aquí se celebró durante siglos el mercado de utensilios de labranza. Hoy es uno de los mejores lugares de España para degustar la más que excelente gastronomía local porque aquí comienza Os Viños, la zona de tapeo por excelencia de la ciudad. El pincho de oreja con pimentón y aceite del Bar Orellas, las inacabables raciones de la Taberna do Meigallo o el pastel de cabracho del Café Restaurante Duque son algunas de las recomendaciones culinarias que a más de uno le harán la boca agua.

Come el mejor pulpo a feira de Galicia

En Ourense se come el mejor pulpo a feira de Galicia (esto dicho siempre con perdón de O Carballiño, considerada la capital del pulpo). Parece contradictorio que en la única provincia gallega que no tiene costa preparen este manjar como nadie.

Recorre el Ourense noble por Eironciños dos Cabaleiros

Después de daros un homenaje en los bares orensanos es más que recomendable dar un paseo por el casco antiguo y conocer algunos de sus lugares más emblemáticos como la recoleta plaza del Cid, más conocida como Eironciño dos Cabaleiros, que formaba parte del barrio aristocrático de Ourense. Aquí destaca la Casa de María Andrea, con su balcón de madera del siglo XVI.

Pasea por el Claustro de San Francisco y contempla sus capiteles

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1951, el Claustro de San Francisco ha sobrevivido a su agitada historia conservando prácticamente intacta la belleza de sus 63 arcos de estilo gótico, todos decorados con capiteles con motivos vegetales, mitológicos, animales y humanos.

El conjunto se completa con la Capilla de la Venerable Orden Tercera, hoy albergue de peregrinos; el espacio expositivo donde se muestran parte de los fondos del Museo Arqueológico Provincial; el cementerio de San Francisco; y el Auditorio Municipal, un edificio contemporáneo, centro de la actividad cultural de la ciudad.

Camina a lo largo del Miño y date un baño en cualquier época del año

El patrimonio termal de Ourense se extiende a lo largo del río Miño donde se concentran, en tan solo cinco kilómetros de paseo, siete instalaciones termales. Lo mejor de todo es que te puedes bañar en ellas llueva, nieve o haga frío porque el agua está a una temperatura ideal para relajarse mientras contemplas el río. A Chavasqueira, O Tinteiro, Muíño da Veiga o la Estación Termal de Outariz, son algunas de las más conocidas.

Tómate una copa de Ribeiro mientras escuchas a Los Suaves

Has tapeado, has paseado, has conocido el patrimonio de Ourense y te has dado un bañete relajante. Remata la jornada tomándote un Ribeiro mientras escuchas algunas canciones de Los Suaves, un grupo musical ochentero que seguro que te pone las pilas para disfrutar de la noche.

Visita Ourense durante Xantar

Uno de los mejores momentos para visitar Ourense es durante la feria gastronómica Xantar. Esta muestra es una auténtica gozadera culinaria en la que podréis comer deliciosos manjares. La muestra se está ampliando a cocinas de todo el mundo dado que cada vez está adquiriendo una mayor dimensión internacional. Rico, rico.