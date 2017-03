MSC Cruceros presentó la semana pasada en la ITB de Berlín su nuevo programa global de innovación digital a bordo, MSC for Me. Tras tres años de trabajo con más de once expertos de digital, tecnología y ciencia del comportamiento, este programa de MSC Cruceros pone al pasajero en cada etapa del desarrollo, diseño y construcción de sus barcos. La compañía prevé una ampliación de su programa a bordo en sus próximos 11 nuevos barcos de nueva generación que se construirán en un plan de inversión a diez años sin precedentes, de 9.000 millones de euros.

MSC for Me traerá al mar los últimos avances en tecnología centrada en el cliente ya que este programa se ha desarrollado para conocer las necesidades de los pasajeros en los próximos años. Debutará en MSC Meraviglia, el primer barco de nueva generación de la compañía, que entrará en servicio en junio y zarpará desde Barcelona semanalmente a partir del 9 de junio. El programa también se incluirá en el MSC Seaside en noviembre.

El equipo de Business Innovation de MSC Cruceros, con el apoyo de visión y liderazgo del Presidente Ejecutivo Pierfrancesco Vago, ha supervisado el desarrollo integral, diseño y construcción de los nuevos barcos. En el plan de inversión a diez años, se construirán tres nuevas clases de barco construidas en base a tres prototipos. Como resultado, MSC Cruceros asegura que la tecnología más moderna estará totalmente incorporada en el proceso de desarrollo de cada prototipo, desde que se corta el primer acero hasta que el barco entra en funcionamiento. El programa global está dirigido a los pasajeros para que puedan así conectar sus experiencias vacacionales deseadas a través de tecnología puntera especialmente pensada para satisfacer sus necesidades según sus preferencias de uso de las tecnologías al viajar.

Mayor conectividad y digitalización en las experiencias de los pasajeros de MSC Cruceros

Las necesidades de los pasajeros han llevado a MSC Cruceros a invertir en MSC for Me. La tecnología debe ayudar a la tripulación a dar un servicio a los pasajeros incluso mejor al actual, que además les permita enriquecer el contacto humano. Con trabajadores de 170 nacionalidades diferentes, el reto de comunicarse con pasajeros de manera efectiva es complejo por lo que hay necesidad de dar información relevante en base al perfil del pasajero por lo que los canales digitales facilitarán este intercambio de información. MSC for Me supone una simplificación y optimización de la planificación del tiempo, antes y durante el viaje, para ayudar a los usuarios a conocer las ofertas disponibles mucho antes de que empiece su viaje y una mejora de la experiencia más allá de “la vida a bordo” integrando la experiencia del pasajero antes y después del crucero como parte fundamental del viaje.

En respuesta al incremento de la demanda de una mayor flexibilidad en tiempo real, algunas de las nuevas características innovadoras que están disponibles en MSC for me son: Navigation, un punto de encuentro digital que dará a los pasajeros a bordo consejos, información y guía sobre lo qué está pasando; Concierge, que permite a los pasajeros a reservar servicios, restaurantes y excursiones, entre otros, en tiempo real; Capture, inmersión digital para descubrir, a través de realidad virtual, una vista previa de las excursiones disponibles y una galería con pantallas interactivas mostrando la historia del viaje del pasajero, que además luego pueden compartir en tiempo real; Organiser, herramienta de planificación para hacer check in con su teléfono móvil, reservar excursiones, espectáculos a bordo o la mejor mesa para la cena, antes de embarcar o una vez a bordo; TailorMade, un asistente digital y personal que dará recomendaciones personalizadas en base a preferencias.

Como líder del mercado en Europa, Sudamérica y Sudáfrica, este año será un hito para MSC Cruceros ya que la compañía celebra el bautismo de MSC Meraviglia en Le Havre el 3 de junio y MSC Seaside en Miami el 21 de diciembre. Dos barcos más, MSC Seaview y MSC Bellissima están actualmente en construcción y entrarán en servicio en junio 2018 y marzo 2019 respectivamente.

Para conocer más sobre el programa MSC For Me visita www.msccruceros.es