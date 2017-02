Monumentos románicos y renacentistas adornan la Plaza del Duomo, una de las más llamativas y desconocidas (para los españoles) de Italia. ¿Dónde estamos hoy? En Toscana, concretamente en la localidad de Pistoia, capital de la cultura italiana en 2017. ¿Una razón más para visitar Pistoia este año? Pues ha ganado la sexta plaza en el Top 10 de ciudades Best in Travel 2017 de Lonely Planet. ¿Estáis listos para ir a la descubierta de sus atractivos turísticos?

Pistoia, capital italiana de la cultura 2017

Visitar Pistoia va a ser una experiencia totalmente sorprendente. Este año es capital italiana de la cultura, una distinción creada en 2014 por el Ministro de los Bienes y de las Actividades Culturales del país transalpino que elige una ciudad bajo la recomendación de un grupo de siete expertos en el sector cultural y del turismo.

La ciudad escogida tiene la posibilidad de mostrar sus propuestas artísticas y promover las iniciativas culturales, valorizar los bienes culturales y paisajísticos y mejorar los servicios turísticos.

Pasear por La Sala

Empezamos nuestro recorrido desde Plaza de la Sala, el lugar ideal para comenzar a descubrir el centro de la ciudad vieja. Este espacio, llamado por los habitantes simplemente La Sala, es probablemente la plaza más atractiva de Pistoia, además de ser la más antigua. Su nombre llega de la época longobarda, cuando aquí se encontraba el palacio de la administración pública: el Palacio del Gastaldo, el representante del rey.

A lo largo de la época comunal, la vida política se mudó a la Plaza del Duomo, donde se construyó el Palacio de los Ancianos (hoy Palacio Pretorio) y La Sala se transformó en el eje de negocios de la ciudad, característica que ha mantenido hasta hoy. Para descubrir el alma comercial de este barrio es suficiente fijarse en la toponimia de las callejuelas que rodean la plaza: via del Cacio (calle del Queso), piazza degli Ortaggi (Plaza de las Hortalizas), via degli Orafi (calle de la Orfebrería) y via dei Fabbri (calle de los Herreros).

Hacia la mitad del 1400 la Plaza de la Sala fue empedrada y por higiene se decretó no trabajar con la carne al aire libre. De esta forma se dejó de utilizar el pozo de la plaza para tirar los restos. Sobre su arquitrabe se puso un león de piedra, con la zarpa izquierda sobre el blasón de la ciudad por lo que fue llamado Pozo del León. Al final del 1800 se construyeron mostradores permanentes de metal para vender comida, que un siglo después fueron cambiados por mostradores de piedra. Estos fueron destruidos por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día el mercado sigue cada mañana en Plaza de la Sala, pero con puestos móviles, que todos los días se montan y se desmontan.

Conocer la Plaza Duomo de Pistoia

Después de este viaje por la historia de La Sala llegamos a Plaza Duomo, centro geométrico de la capital italiana de la cultura 2017 y símbolo del poder civil y eclesiástico. Entre las plazas comunales toscanas pocas llegan a la plena y armónica belleza de la Plaza Duomo de Pistoia en la que destacan un gran número de monumentos.

Entrar en la Catedral de San Zeno

La Catedral de San Zeno domina la Plaza Duomo levantándose imponente y elegante, con su perfecto estilo románico. La Catedral, que fue construida en la Edad Media, se incendió en dos ocasiones y se volvió a edificar en el siglo XIII. El altar de la Catedral fue realizado entre el 1287 y el 1456 con la participación, entre otros artistas, de Filippo Brunelleschi. El llamado también Altar de San Iacopo es una obra maestra de orfebrería sagrada.

El campanario, que se puede visitar desde el 2012, tiene 67 metros de altura y se considera uno de los más hermosos de Italia. Os aconsejo subir hasta lo alto para admirar todo el centro histórico de Pistoia y las colinas verdes que rodean la ciudad como en una típica postal de Toscana.

Los Palacios de Plaza Duomo

En la Plaza del Duomo hay varias construcciones como el Baptisterio de San Juan y, justo al lado, el Palacio de los Obispos, datado del siglo XIV y caracterizado por su pintoresca cúpula, proyectada por Andrea Pisano. El Palacio de los Obispos, el Palacio Pretorio y el Ayuntamiento representan los poderes que gobernaban la ciudad en el siglo XIV: la administración pública, con sus leyes y sus magistrados, y la Iglesia, con jerarquía eclesiástica y juicio divino.

La última pero no por ello menos fascinante construcción de la plaza es la Torre de Catilina, de 30 metros. Según la leyenda el cuerpo del famoso general romano Catilina, se enterró en la calle enfrente de la torre, llamada también Tumba de Catilina.

Hospital del Ceppo

El Hospital del Ceppo representa sin duda uno de los edificios más importantes para los habitantes de Pistoia, dado que desde su apertura en el siglo XII ha seguido funcionado continuamente hasta julio 2013. En la fachada podréis admirar la magnífica serie de chambranas de porcelana, obras del famoso taller renacentistas de los artistas Della Robbia.

El hospital no se puede visitar por dentro, pero es posible, con un guía bajar al subsuelo y caminar por las galerías que, desde este edificio, se ramifican por toda la ciudad. Pistoia subterránea es una manera alternativa de conocer esta joya toscana y tener un punto de vista completamente diferente y desconocido de la capital italiana de la cultura 2017.

Más información: http://www.tuscanypeople.com/visitare-pistoia-capitale-della-cultura-2017/