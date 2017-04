Es la primera vez que visitáis Salzburgo y no sabéis por dónde empezar. Este artículo os va a servir de guía turística para que conozcáis los 9 lugares que consideramos imprescindibles en una ruta por esta ciudad de Austria. Las recomendaciones que os vamos a hacer son muy personales pero todas ellas son símbolos de Salzburgo, una urbe que este año 2016 celebra el 200 aniversario de su incorporación a Austria.

Visita de la Casa Natal de Mozart

El binomio Mozart-Salzburgo es indisoluble porque esta ciudad es la que vio nacer al genial músico el año 1756 en la casa Hagenauer, en la céntrica Getreidegasse, que recibe su nombre del comerciante y amigo de los Mozart, Johann Lorenz Hagenauer. En este piso vivieron Leopold y Ana María, padres de este compositor precoz y de Maria Anna (en total tuvieron nueve hijos de los que solo sobrevivieron estos dos). La hermana de Mozart, a la que llamaban cariñosamente Nannerl, tenía las mismas aptitudes musicales que su hermano pequeño ya que incluso tocaban juntos pero, al hacerse mayor, contrajo matrimonio tal y como se imponía a las mujeres de la época.

En la Casa de Mozart se pueden ver las habitaciones donde vivían, documentos y objetos originales que fueron propiedad del compositor y retratos que se realizaron de él en vida. También está el violín que Mozart tocó durante su infancia, un violín de conciertos o su clavicordio, entre otros instrumentos. La segunda planta está dedicada a “Mozart en el teatro” y se pueden ver dioramas y maquetas de escenarios, que ilustran la evolución en la interpretación de las óperas de Mozart desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX.

Probar los famosos bombones de Mozart en la cafetería Fürst

Los Mozartkugel (bombones de Mozart) son los dulces típicos de Salzburgo (mención aparte de la tarta Sacher que hablaremos a continuación). Los venden en muchos negocios pero ¡ojo!, los verdaderos van envueltos en papel plateado y no dorado. Para probar las genuinas bolas de Mozart es ideal ir al Café Füsrt (Brodgasse, 13) donde el bisabuelo de su dueño actual, Martin Füsrt, creó este manjar que se ha convertido en un emblema de la ciudad.

Los golosos tienen en el Café Fürst una cita para degustar estos bombones acompañados de un buen café, ya que la tradición cafetera de este país se remonta al Imperio Austríaco.

Visita del Hotel Sacher y degustación de su homónima tarta

El establecimiento más prestigioso de Salzburgo se llama Hotel Sacher. Aquí una habitación puede alcanzar los 4.000 euros en temporada alta por lo que no es aconsejable para presupuestos más ajustados. Pero la cafetería de este lujoso establecimiento es un lugar espléndido para probar la histórica tarta Sacher o Sacher Torte. Este pastel delicioso se hizo por primera vez en el año 1832 por el ayudante de cocina Franz Sacher, quien la preparó para sorprender al príncipe Klemens Wenzel Lothar von Metternich. Lo que no se imaginó Sacher es que estar tarta finalmente acabaría formando parte de la historia de esta ciudad.

La tarta Sacher se compone de bizcocho de chocolate y, en el medio, una capa de mermelada de albaricoque. Después se cubre la tarta con una capa de un glaseado de chocolate intenso y se puede tomar (opcional) acompañada de crema Chantilly. El hijo de Franz Sacher, Eduard, fue el fundador de este hotel, donde continuó preparando estar tarta tan salzburguesa.

Disfrutar de una Mozart Dinner Concert en el restaurante Stiftskeller St. Peter

Esta puede ser una experiencia muy placentera sobre todo para los amantes de la música de Mozart. En el Stiftskeller St. Peter, del que se dice que es el más antiguo de Europa Central y uno de los de más solera de Salzburgo, tienen lugar numerosos eventos entre ellos las Mozart Dinner Concert.

Tanto los músicos como los intérpretes van ataviados con trajes típicos de época y, entre plato y plato, los asistentes pueden deleitarse no solo con manjares típicos elaborados a base de recetas del siglo XVIII sino con algunos fragmentos de las óperas más famosas de Mozart como Don Giovanni o La Flauta Mágica. La cena tiene una duración de dos horas aproximadamente. Aviso a navegantes: es un lugar elegante por lo que el dresscode debe ser acorde. No hace falta que vayáis de etiqueta pero no en bermudas.

Asistir a un espectáculo del Teatro de las Marionetas

El Teatro de las Marionetas de Salzburgo es uno de los mejores del mundo en su género y sinceramente he visto pocos espectáculos parecidos tan bien logrados. En este espacio se representan óperas, operetas, ballets, cuentos, obras de teatro y musicales y es increíble ver cómo las marionetas toman vida y se convierten en pocos instantes en personajes reales.

Para aprender el oficio de marionetista una persona puede tardar ocho años por la extrema dificultad que supone su manejo. Uno de los espectáculos más recomendables que se pueden ver en el Teatro de las Marionetas es Sonrisas y Lágrimas de Rodgers/Hammerstein. El único problema es que no se puede cantar durante la representación.

Visitar el Palacio de Hellbrunn y ver los famosos Juegos de Agua

Amante de la cultura italiana, el Príncipe-arzobispo Markus Sittikus von Hohenems encargó en el año 1612 la construcción de una residencia de verano a los pies del monte de Hellbrunn, una zona conocida por sus manantiales. Este lugar era idóneo para conmemoraciones y espectáculos o para la celebración de destacados acontecimientos culturales de toda índole, aunque nunca fue utilizado como residencia fija de los príncipe-arzobispos.

Todavía en la actualidad el Castillo de Hellbrunn, con su parque y sus Juegos de Agua únicos en el mundo, es uno de los conjuntos arquitectónicos renacentistas más destacados al norte de los Alpes. Y es que desde hace 400 años los Juegos de Agua constituyen la atracción principal de Hellbrunn.

Otro emplazamiento de Hellbrunn es el Pequeño Castillo de los Meses, llamado así porque se levantó en tan solo unos pocos meses de 1615 por orden del Arzobispo Markus Sittikus. Hoy alberga el Museo de Cultura Popular perteneciente al Museo Carolino Augusteum de Salzburgo.

Conocer el Palacio de Leopoldskron

Cualquier fan que se precie de la película Sonrisas y Lágrimas reconocería el pintoresco palacio de Leopoldskron donde se celebró el primer Festival de Salzburgo en 1920. En la actualidad acoge un emblemático y elegante hotel boutique. Construido en el siglo XVIII, el actor y director Max Reinhardt (no tiene nada que ver con el tío Max de Sonrisas y Lágrimas) lo compró en 1918.

Actualmente, el palacio rococó, que es de propiedad privada, se utiliza para la celebración de eventos especiales y es uno de los hoteles más elegantes de Salzburgo. Tanto en la Sala Veneciana como en el lago Leopoldskroner Weiher se rodaron escenas de la película que catapultó a Julie Andrews.

Cuando visitéis la biblioteca podéis buscar el pasadizo secreto que la conecta con la suite Max Reinhardt. El palacio Leopoldskron está a 10 minutos en coche del casco antiguo de Salzburgo.

Visita del Red Bull Hangar-7

A este listado le faltaba un toque de modernidad y ésta la aporta el Hangar-7, un edificio multifuncional situado en el pequeño aeropuerto de Salzburgo y símbolo del imperio Red Bull, que, para quien no lo conozca, es una conocida marca de bebidas energéticas y desde hace años escudería de Fórmula 1.

Esta instalación futurista, propiedad del fundador y propietario de Red Bull, el multimillonario austríaco Dietrich Mateschitz, es un complejo de ocio (que se autodefine como museo-galería de arte) donde se exponen aviones de época, helicópteros y coches de carreras además de ofrecer espacios a jóvenes artistas. Cuenta con un restaurante, dos bares, salones de reuniones, tiendas oficiales y exposiciones de arte contemporáneo.

Unas 200.000 visitan este lugar todos los años, no solo para ver las exposiciones itinerantes de arte sino también para cenar en Ikarus, su restaurante gourmet, especialista en smart food con más de 130 recetas innovadoras servidas en vaso.

Tomarse una cerveza en la Augustiner Bräu-Klostes Mülln

En Salzburgo además de festivales hay también cervecerías donde no solo puedes degustar una rica cerveza sino ver cómo es su proceso de producción. Este es el caso de la cervecería de los agustinos (Augustiner Bräu-Klostes Mülln), la cervecería más grande de Austria.

Este lugar se convierte cada día en un devenir de salzburgueses que se reúnen cada tarde con sus amigos en las llamadas stammtisch (mesas reservadas) y en las que hablan de todo aquello que les venga en gana. En esta cervecería también puedes comer los productos que allí venden (no faltan los rábanos o los bretzels) o bien llevarte tu comida de casa.

Guía práctica de Salzburgo

¿Dónde comer en Salzburgo?

Imlauer Sky Bar & Restaurant

Rainerstraße 6-8

5020 Salzburgo

Tel. 00 43 662 88978666

Restaurante Weiherwirt

Konig-Ludwig-Strasse 2

5020 Salzburg

Tel. 00 43 662 829 324

www.weiherwirt.com

Muy cerca del palacio Leopoldskron

Mönchsberg 32

5020 Salzburg

Tel. 0043 662 841000

www.m32.at

Desde el monte Mönchsberg se tienen unas vistas privilegiadas de la ciudad. Para llegar se sube con el ascensor de Mönschberg o bien se puede subir a pie.

St. Peter Stiftskeller

Sankt-Peter-Bezirk 1/4

Tel. 00 43 6628412680

www.stpeter-stiftskeller.at

En el restaurante más antiguo de Europa Central ofrecen cenas ambientadas con música de Mozart.

¿Dónde dormir en Salzburgo?

Motel One Salzburg-Mirabell

Elisabethkai 58-60

Tel. 0043 662 885200

www.motel-one.com

Más información sobre Salzburgo en: www.salzburg.info y en www.austria.info/es