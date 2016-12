Con una ubicación privilegiada, The One Barcelona será el primer hotel de 5* GL de la nueva marca The One de H10 Hotels destinada al viajero que busca lujo y sofisticación y donde el huésped será el protagonista (“the one”). The One Barcelona, que tiene prevista su inauguración el próximo enero de 2017, acogerá al huésped en un entorno de exquisito interiorismo que garantiza confort exclusivo y tranquilidad, así como en un espacio cuyo patio central permite el paso y aprovechamiento de la luz natural tanto en las zonas comunes como en los accesos a las habitaciones y suites.

El uso de gamas cromáticas suaves con algunos toques de color aportados por obras de arte, las tapicerías y los materiales nobles como mármoles, maderas especiales, latón en diferentes texturas, o pátinas de pintura hechas a mano juegan un papel importante creando un ambiente de lujo atemporal. El nuevo hotel, cuyo proyecto ha sido realizado en colaboración con el prestigioso diseñador Jaime Beriestain, ofrecerá amplias y luminosas habitaciones, el Somni Restaurante & Coctelería, el Despacio Spa at The One y la impresionante terraza, situada en la última planta con vistas panorámicas. Otros servicios para el huésped incluyen servicio de conserje Clef d’Or, wifi de cortesía en todo el hotel, servicio de limusina y valet parking.

Habitaciones y suites en The One Barcelona

Cada una de las 89 habitaciones, de las cuales 25 son suites, de The One Barcelona ha sido diseñada para crear un ambiente de elegancia que favorezca el descanso. Muy luminosas, estarán totalmente insonorizadas y presentarán un elegante interiorismo en el que predominan los colores neutros y los materiales nobles, como el mármol de los baños y los suelos de madera. Los originales lienzos del artista Fernando Prats presiden las estancias.

Sorprenden las Terrace Suite Sagrada Familia, una amplia estancia de 95 m² situada en la última planta del hotel y que incorporará una gran terraza de 35 m² con jacuzzi, tumbonas, ducha e increíbles vistas a la Sagrada Familia, y la Penthouse Suite The One, una espectacular estancia de 115 m² que incorpora dos ambientes, cocina y una impresionante terraza de 35 m² con jacuzzi, tumbonas, ducha y zona chill out. Ambas suites disponen de 2 dormitorios. Detalles como los amenities de Natura Bissé, las sábanas de algodón egipcio de Bassols, los edredones de plumón de ganso o el servicio de té y café Nespresso garantizarán una experiencia lujosa y acogedora.

Terraza con vistas panorámicas en The One Barcelona

En la última planta del hotel se encontrará una zona reservada a los huéspedes del hotel con plunge pool y solárium. Además, la terraza acogerá la zona de ocio Mood con vistas panorámicas a la ciudad que alcanzan el mar, ideal para degustar sabrosos cóctels y snacks al aire libre o relajarse mientras se contempla la puesta de sol.

Gastronomía en The One Barcelona

Asimismo, en la planta baja y con acceso directo desde la calle, se ubicará el Somni Restaurante & Coctelería capitaneado por el chef Miguel Muñoz, que ofrecerá una cocina mediterránea con toques internacionales y con una apuesta por producto de gran calidad y de kilómetro 0. El elegante espacio incluye una coctelería donde disfrutar de unas deliciosas tapas y platillos mediterráneos acompañados de una copa de vino o de una bebida en un ambiente chic.

Zona wellness en The One Barcelona

The One Barcelona dispondrá del Despacio Spa at The One, con experience pool, sauna finlandesa y 2 salas de tratamientos además de una sala fitness.

The One Barcelona

C/ Provença, 277

08037 Barcelona

Tel. 902 100 906

www.hotelstheone.com

Para más información: www.h10hotels.com