Hace escasos días tuve el placer de volver a Ourense, esta vez como invitada al IV Encuentro de Blogueros Gastronómicos Xantar 2017, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense que este año ha llegado a su mayoría de edad. Me sorprendió, aunque no esperaba menos de este evento, el nivel de los expositores y la repercusión internacional de esta feria que esta edición ha tenido como invitado estrella a Panamá, país cuya gastronomía me ha cautivado.

En Xantar tuve la oportunidad de conocer a blogueros locales de gastronomía cuya pasión por los fogones se equipara a la mía por conocer nuevos destinos. Me pareció realmente interesante el showcooking que impartieron Reyes de Vicente, de My Sweet Carrot Cake, Inés Carcacía, de El toque de Inés, y Tere Rico de Un momento dulce, porque te enseñaban con verdadera pasión cómo elaborar platos deliciosos que, a bote pronto, no parecen difíciles de elaborar (y lo dice una pésima cocinera).

Me encantó la propuesta de la asturiana Reyes de Vicente que preparó un canapé de pan de Cea (uno de los mejores panes del mundo y sin exagerar) con calabacín ecológico a la plancha, queso San Simón da Costa y pesto de grelos. Una proposición muy gallega y muy acorde a las recetas que de Vicente publica en su blog que aboga por una dieta sana. Inés Carcacía se volcó en las conservas en sus dos creaciones: una ensalada de patata con mejillones en escabeche y un chupito de salmorejo con berberechos.

Por su parte, Tere Rico, aporto el toque dulce al showcooking con un ingrediente estrella: la castaña. Elaboró un postre de nota, un merengue crujiente relleno de tofe de piñones y marrón glacé (castaña confitada o glaseadas), con castañas en almíbar y crema de queso mascarpone y cebreiro, acompañado de un delicioso helado de castañas. Todos los platos los maridamos con los excelentes vinos Ponte da Boga que la sumiller y bloguera Mercedes González nos ofreció a los asistentes.

Otra de las experiencias que puede vivir en Xantar 2017 fue una cata comparada de cervezas de la familia 1906 de Estrella Galicia. Los gallegos pueden presumir (y lo hacen) de tener una de los mejores cervezas que existen y yo, con después de mi experiencia en el vídeo Mujeres y Cerveza que hice en Flandes, lo corroboro. De las tres que probé (1906 reserva especial, 1906 black coupage y 1906 red vintage) me quedo con la última, también llamada La Colorada, una cerveza intensa y a su vez equilibrada que apetece en cualquier momento día.

También tuve la oportunidad de hacer un maridaje trasatlántico entre aceite de oliva virgen extra gallego y chocolate con aroma de bosque autóctona. Esta clase magistral la impartió el chef Luis Vidal, jefe de cocina del Eurostars Auriense, quien preparó además una deliciosa falsa castaña elaborada con trufa de chocolate y aceite de oliva con una exquisita crema de aceite de oliva.

El último showcooking de la jornada lo impartió el chef panameño Charlie Collins quien preparó un exquisito pulpo al curry con arroz con coco. Este evento fue el preámbulo de una cena a base de platos típicos de este país centroamericano en el restaurante que el Club Gastronómico de Panamá tenía en Xantar.

Durante la cena probé su plato nacional, el sancocho, una sopa con carne, verduras y otros condimentos. Me encantaron el carpaccio de sous, elaborado a base de pies de cerdo y el escovitch de pescado (en Panamá lo hacen con corvina pero yo lo probé de merluza), plato en el que el maíz y el coco son ingredientes esenciales.

Este ágape puso el punto y final a mi estancia en Xantar, una feria en la que el listón de la gastronomía está muy alto, y que está convirtiendo a Ourense en una de las capitales culinarias de la Península.