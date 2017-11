La segunda edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo llega a Barcelona con eventos e iniciativas que presentan lo mejor de la gastronomía del país transalpino. Se celebrará en diferentes puntos de la Ciudad Condal del 18 al 26 de noviembre y está organizada por el Consulado General de Italia en Barcelona y el Istituto Italiano di Cultura, en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana en Barcelona. Durante estos siete días se han organizado alrededor de mil eventos en más de 100 países del mundo. En la Ciudad Condal, concretamente, tendrán lugar unos diez encuentros, que van desde conferencias a showcookings pasando por el street food italiano y degustaciones de productos sicilianos. Las actividades de la Semana de la Cocina Italiana funden y mezclan los sabores más tradicionales de Italia con las ideas más innovadoras. Estrella de la iniciativa es el presentador de Hell’s Kitchen Italia y durante seis ediciones juez de Masterchef Italia, Carlo Cracco, que llevará a Barcelona su visión original e innovadora de la cocina italiana en una cena inspirada en el tema de la innovación. Cracco y el también galardonado chef catalán Artur Martínez se darán cita en el Istituto Europeo di Design – IED de Barcelona el día 24 de noviembre, para conversar con los estudiantes del Master en Food Design sobre el “future of food”. Destacan otras propuestas como la cocina ambiciosa y experimental del joven Chef Sicilia 2017 Davide Guidara además de actividades lúdicas y gratuitas para los participantes como cursos de cocina, degustación de productos sicilianos, talleres de pasta, pizza, conciertos y dj set.

Taste IT, un viaje a Italia sin moverse de Barcelona

Una de las actividades más destacadas de la segunda edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo es el Taste IT Italian Food Festa, un original street food italiano abierto a la ciudad donde el público podrá conocer y saborear los productos y los platos de la mejor tradición italiana. Taste-IT tendrá lugar el sabado 18 de noviembre desde las 12 hasta las 23 horas en la Terminal Grimaldi del Puerto de Barcelona. La entrada es libre y gratuita.

En Taste-it se presentan algunos de los platos de los mejores restaurantes italianos de Barcelona (Xemei, Le Cucine Mandarosso, Bella Italia, Can Santi, Come una volta, Gravin y Madre LIevito). También se podrán probar otras delicatessen del país transalpino como cócteles made in Italy a base de Aperol Spritz o el rico café Illy. Además se han organizado una serie de actividades para toda la familia amenizadas por música en vivo y por sesiones de DJ.

ITmakES Food&Wine, fusión gastronómica entre España e Italia

En este marco la Embajada de Italia en Madrid ha lanzado recientemente, ITmakES Food&Wine, un proyecto que cuenta con la colaboración de reconocidos chefs italianos y españoles. Esta iniciativa nace con el objetivo de sumar fuerzas para poner en valor las dos culturas enogastronómicas como vehículo de principios ético-sociales y para crear oportunidades para jóvenes profesionales del sector, apostando por la formación.

Las actividades de ITmakES Food&Wine, impulsadas por la Embajada de Italia con la colaboración del Consulado General de Italia y del Instituto Italiano de Cultura en Barcelona, cuentan con el apoyo de todas las principales instituciones y asociaciones italianas en España. Entre ellas la Cámara de Comercio Italiana en Barcelona, la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España, la Agencia ICE, la Agencia ENIT, el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, la Casa degli Italiani de Barcelona y se desarrollarán a lo largo de varios meses, hasta finalizar con la celebración de la Fiesta Nacional Italiana, el 2 de junio de 2018 en Madrid y en Barcelona.

ITmakES Food&Wine ha sido creado por la Embajada de Italia en colaboración con la Fondazione Symbola. El programa de ITmakES Food&Wine y las actividades de la Semana de la Gastronomía Italiana en toda España se pueden consultar en las páginas web www.semanacocinaitaliana.es y www.itmakes.net/especiales/food-wine.