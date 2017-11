Austria es uno de los destinos centroeuropeos en los que el esquí atrae a numerosos viajeros para poder practicar los deportes blancos. En Ötztal, en Tirol, la temporada 2017-2018 tiene como novedad la unión de las dos estaciones por excelencia del valle, Sölden (la primera en abrir en la región) y Obergurgl-Hochgurgl, en las que se podrá esquiar con un único forfait. El après ski se puede completar con un día de relax en los baños termales del Tirol Aqua Dome situados en Längenfeld. El valle de Ötztal es ideal para la práctica del esquí alpino y otras variantes de los deportes blancos como el esquí de fondo o las salidas con raquetas. El paisaje de Ötztal está caracterizado por sus altas montañas y por los glaciares que hacen que las estampas sean increíbles.

Sölden es una estación de esquí que destaca por su tecnología de última generación y por su gastronomía. Es muy icónico el restaurante gourmet Ice-Q situado en Gaislachkogel, cuya espléndida arquitectura del cubo de vidrio sirvió como espectacular telón de fondo para el rodaje de la superproducción de James Bond Spectre, y el nuevo punto de restauración en el glaciar Rettenbach.

Obergurgl-Hochgurgl, por su parte, llamado también el diamante de los Alpes celebra el anticipado inicio de la temporada de esquí con música, fiestas y atractivos acontecimientos con la apertura de 110 kilómetros de pistas. 24 modernas instalaciones de remolque con una capacidad de hasta 40.000 personas/hora conectan extensas pendientes en las que se garantiza la nieve y que se extienden directamente hasta las entradas de los hoteles. En lo que a gastronomía se refiere destacan el restaurante alpino Hohe Mut y el bar con vistas panorámicas de 360 ° Top Mountain Star en el Wurmkogel.

A la entrada del valle de Ötztal se encuentra la tercera mayor estación de esquí: la región de esquí familiar Hochoetz-Kühtai. Ambas zonas de esquí, conectadas por un pase combinado de esquí y buses de esquí gratuitos, invitan desde mediados de diciembre a un dominio con un total de 80 kilómetros de pistas. Las infraestructuras están pensadas para los más pequeños en las que destacan escuelas, un pueblo de nieve y circuitos de esquí infantiles en donde se siguen las huellas de animales salvajes con la ayuda de WIDI, la mascota traviesa de la estación. En las comidas que se sirven en las numerosas cabañas rústicas y restaurantes también se apuesta por precios razonables.

Arlberg, la mayor región de esquí de Austria

La región de esquí número uno de Austria no solo fascina por sus dimensiones. El entusiasmo por los esquís en las poblaciones de St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs y Lech desde siempre lo ha sido todo. Una devoción casi de culto para el esquí dio origen al mito de Arlberg. Durante décadas, el macizo entre el Tirol y Vorarlberg es uno de los puntos de interés del mapa de los cosmopolitas del esquí y el snowboard internacionales. Resulta casi lógico que en Zürs se erigió el primer telesquí de Austria y en la montaña Galzig de St. Anton se construyó el primer teleférico diseñado para funcionar en invierno.

Toda la región es junto con Ski Arlberg desde hace años uno de los territorios más atractivos de los Alpes con un solo forfait válido para todas estas estaciones. La unión técnica de cada una de ellas entre el este y el oeste se convirtió en una realidad la temporada 2016/17 cuando se construyeron cuatro nuevos remontes para conseguir al fin lo que durante mucho tiempo era imposible. Y es que Ski Arlberg es, gracias a la tecnología, la mayor región de esquí de Austria.

En la región de esquí de Arlberg, además de la extensa red de pistas señalizadas y preparadas, se abre todo un paraíso fuera de pista de prestigio internacional. Los freeriders experimentan una aproximación adecuada y llegan a conocer el esplendor blanco inmaculado y la auténtica autoridad de la montaña. Además de las numerosas semanas y campamentos dedicados al freeride, Arlberg es el único lugar de Austria donde se ofrece el heliesquí. Cualquiera que haya experimentado un descenso por nieve virgen desde el Schindlergrat o desde el Mehlsack rápidamente se considerará parte de esta comunidad tan especial y amante del esquí fuera de pista.

Pero incluso en Arlberg no siempre todo debe ser esquí o snowboard. El senderismo invernal es una oportunidad de disfrutar de la naturaleza de forma activa gracias a una extensa red de vías que incluye una variación de caminos alpinos, a los que se puede llegar cómodamente en teleférico con el billete Sonnenabo. No sería Arlberg si no existiese también un sendero alternativo fuera de pista que también se puede recorrer con raquetas de nieve.

Kufsteinerland, un destino para disfrutar del esquí y de la Navidad

Mientras los niños se divierten modelando arcilla, hacen adornos navideños con heno, cocinan dulces típicos, se entregan a dulces melodías y viven las tradiciones con todo su corazón, los adultos se entretienen con los regalos, las decoraciones y los sabores de la Navidad tirolesa. En la región de Kufstein no solo se puede disfrutar de los deportes de invierno sino de una de las Navidades más bellas de Austria. El 24 de noviembre empieza uno de los periodos más mágicos y cargados de ambiente en Kufstein. Su tradicional mercadillo de Navidad destaca por sus puestos gastronómicos con sus Zillertaler Krapfen (empanadillas), dulces como Kiachl y Prügeltorte, ponche, glühwein (vino caliente con especias) y frutas de mazapán.

Más sugestivo y fascinante es el mercadillo de la fortaleza de Kufstein, que se celebra todos los fines de semana del 25 de noviembre al 17 de diciembre donde se pueden admirar los productos artesanales de herreros, toneleros, cesteros y talladores de madera, que exhiben ante los visitantes sus técnicas de trabajo tradicionales. Una sorpresa para todos es la música del órgano de los héroes (Heldenorgel), que todos los días a las doce resuena en toda la ciudad desde la fortaleza durante diez minutos.

El 30 de diciembre, el centro de Kufstein se convierte en el escenario de una extraña celebración: el Año Nuevo anticipado. Los bares, las enotecas y los restaurantes proponen varias especialidades enogastronómicas estudiadas específicamente para celebrar este día del año y, a medianoche, la fortaleza se ilumina con unos magníficos fuegos artificiales.