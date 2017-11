The One Barcelona, el primer 5* GL urbano de la cadena H10 Hotels, ha sido una de las grandes novedades en hotelería de este 2017. Ubicado en la esquina de las calles Pau Claris y Provenza, en el antiguo edificio que acogía los Laboratorios Mandri, The One Barcelona es una magnífica opción para aquellos viajeros que eligen la Ciudad Condal de vacaciones.

Un establecimiento de este nivel se merece un restaurante de su altura y lo han conseguido con Somni Restaurant & Coctelería, un espacio liderado por el chef Miguel Muñoz y en cuya cocina se fusionan los toques internacionales con los productos locales de calidad. Ubicado a pie de calle y rodeado de grandes ventanales, Somni Restaurant & Coctelería es un espacio cálido y abierto a su vez a la ciudad. En Somni, aparte de desayunar, comer y cenar, también se puede disfrutar de unas tapas o de un cóctel siendo el más popular el cerebrino llamado así en honor al medicamento más vendido de los Laboratorios Mandri cuyas instalaciones estuvieron durante décadas en ese edificio. Somni Restaurant & Cocteleria está abierto tanto a los huéspedes como a los locales que pueden disfrutar cada jueves y viernes de sesiones de música en vivo con DJ’s.

Durante la semana Somni Restaurant & Coctelería cuenta con un menú al mediodía delicioso y asequible por 29 euros (solo con agua) o una propuesta nocturna por 43 euros (sin bebida). En su carta predominan platos suculentos como el roll de aguacate relleno de bogavante azul con salsa de coco o los canalones rellenos de pato rustido con bechamel trufada y foie, dos de las especialidades de la casa.

El interiorismo de Somni Restaurant & Coctelería trasmite la atemporalidad y el lujo que caracteriza al hotel The One Barcelona en un ambiente lujoso y sofisticado creado a partir de materiales nobles. El prestigioso diseñador Jaime Beriestain ha puesto su grano de arena en el proyecto de arquitectura e interiorismo, en el que predominan los colores neutros salpicados con tonos más vivos y cálidos como azules y dorados.

The One Barcelona, 5* GL urbano de H10 Hotels, cuenta con 89 habitaciones, de las cuales 25 son suites. Además de Somni Restaurant & Coctelería, el establecimiento tiene espacios muy recomendables como la espectacular terraza con vistas panorámicas y la zona wellness Despacio Spa.

The One Barcelona*****

C/ Provença, 277

08037 Barcelona

Teléfono hotel: (34) 93 214 20 70

Teléfono restaurante: (34) 93 214 20 60

info.hto@hotelstheone.com

www.hotelstheone.com