Suecia ha inaugurado esta semana su primer museo virtual del diseño que a la par es el primer museo enfocado tanto a la arquitectura, como al diseño y a la moda. La primera exposición llamada Live from Sweden permite a los visitantes ver el estilo de vida sueco y los objetos de diseño de los cuales los suecos se rodean a diario.

El diseño y la creatividad tienen una gran importancia social, cultural y estética en Suecia y están estrechamente relacionados con los valores progresistas del país que se basan en la idea de la igualdad para todos. En Suecia el diseño se ve como una herramienta para solucionar problemas de maneras inesperadas y plantear retos al status quo con el objetivo de crear una mejor vida para todas las personas.

El Swedish Design Museum no es un museo típico ya que no tiene una colección física sino que es un espacio virtual creado con el propósito de dotar al diseño sueco de visibilidad y disponibilidad a gente de todos los rincones del planeta. Accesible en www.swedishdesignmuseum.com la primera exposición Live from Sweden incluye ocho objetos de diseño mostrados a través de streaming a tiempo real y de vídeo online. Estos ocho objetos han sido elegidos en colaboración con expertos como la arquitecta y fundadora de Utopia Arkitekter, Emma Jonsteg, o el periodista y confundador de Summit, una iniciativa independiente de arquitectura y diseño, Daniel Golling, entre otros.

Visit Sweden, la organización nacional de turismo de Suecia, es la promotora del Swedish Design Museum que ha programado su siguiente exposición para 2018. Para más información sobre los objetos de diseño incluidos en la exposición visita: www.swedishdesignmuseum.com