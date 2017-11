Hace pocos días tuve la ocasión de visitar el barco Riviera perteneciente a Oceania Cruises, una compañía de cruceros que cuenta con una flota de seis lujosas naves y que es reconocida por ofrecer los mejores itinerarios y la mejor gastronomía a bordo. La primera sensación que tienes al visitar un barco de este estilo es que la elegancia y el buen gusto van a ser habituales en un crucero de esta compañía. No son barcos excesivamente grandes (Regatta, Insignia, Nautica y Sirena tienen una capacidad para un máximo de 684 personas, y Marina y Riviera pueden acoger hasta 1.250 huéspedes) pero todos ellos invitan a explorar el mundo en una atmósfera de gran confort y un estilo incomparables.

Los itinerarios de Oceania Cruises atracan en 400 puertos de Europa, Asia, África, Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico Sur y América en rutas que oscilan entre los 7 y los 44 días en los que se atracan en destinos populares, puertos boutique y pintorescos pueblos costeros.

Restaurantes en Oceania Cruises

Uno de los mayores atractivos de Oceania Cruises, como he dicho al inicio, es su gastronomía exquisita e incluida en el precio del crucero. De hecho es una de las navieras que invierte más en restauración y en sus barcos se encuentran algunos restaurantes que ofrecen especialidades deliciosas de las diferentes cocinas del mundo. En el Riviera tuve el honor de degustar algunas de sus propuestas en el Grand Dining Room, que no deja de ser un homenaje al espíritu de los hoteles de 5 estrellas de Europa, que han inspirado la atmósfera distinguida y alegre de este restaurante.

Decorado con excelentes materiales como maderas nobles, telas de diseño y amplios sillones, este espacio gastronómico cuenta con un encantador carácter clásico. Las mesas se encuentran decoradas con porcelana china, brillante cristalería de Riedel, cubertería de plata y mantelería de algodón fino. Sin embargo, pese a esta grandeza, el restaurante es muy acogedor. Los camareros, vestidos elegantemente, sirven platos de marcado carácter europeo y alternativas de cocina saludable, como son las recetas de la firma Canyon Ranch. Como la variedad es fundamental, los menús cambian todos los días e incluyen una brillante selección de al menos diez entremeses, sopas y ensaladas, y doce platos principales para la cena. Además, ofrecen platos veganos, vegetarianos, kosher y sin gluten. Es el único restaurante del buque Riviera en el que no es necesario reservar y está abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena.

Aunque no tuve la ocasión de probar su gastronomía sí que pude conocer el Polo Grill, que tiene todos los elementos de una parrilla clásica expresándolos con una reverencia atemporal. Aquí cada plato es considerado un clásico, particularmente aquellos a base de carne vacuna, que cuenta con la clasificación Prime (la más alta) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) y ha madurado durante 28 días para garantizar su ternura y sabor. Los platos de pescado y marisco también son clásicos, como el pez espada a la parrilla y la langosta de Maine gratinada.

La gastronomía italiana también está presente en el Riviera gracia al Toscana, un restaurante cuyos platos se presentan en una elegante vajilla Versace y con un diseño personalizado. Las propuestas capturan la esencia de la Toscana y celebran la pasión por la cocina de Italia. La noche puede empezar con una entrada de carpaccio de pulpo con vinagreta de champán o timbal de alcachofa y queso parmesano con salsa de trufas negras. También se sirven platos clásicos de otras regiones del norte de Italia como minestrone, lasaña u osobuco.

El toque gastronómico oriental esté presente en el Red Ginger, diseñado siguiendo criterios feng shui por los que irradia armonía y tranquilidad. El interior brilla con detalles en ébano, una deslumbrante cascada y fascinantes obras de arte contemporáneo asiáticas. Para complementar esta maravillosa decoración, los chefs de Red Ginger han creado versiones contemporáneas de los clásicos platos asiáticos. Como entrantes destacan platos como ensalada de pato asado y sandía con castañas de Cajú, menta y albahaca tailandesa. Para continuar, se pueden degustar propuestas del nivel de carne de res malaya al curry panang, arroz de coco y parathas de Roti. Tampoco se pueden pasar por alto creaciones como el curry de vegetales tailandeses con batatas, berenjena, hongos y albahaca con salsa de curry verde.

La cocina francesa, decana de la gastronomía, está presente tanto en el Riviera como en el Marina en el restaurante Jacques, decorado con antigüedades familiares, muebles de madera decapada y obras de arte de la colección personal de Jacques Pépin, director ejecutivo de cocina de Oceania Cruises. Inspirado en un clásico bistró parisino, sus deliciosos aromas emergen desde la parrilla metálica a la vista, donde lentamente giran piezas asadas de pollo, pato, cerdo, carne de res y ternera. Cada plato es un clásico ingeniosamente interpretado por el maestro Chef Pépin, que ha introducido también en la naviera la Cuisine Bourgeoise, consistente en un elegante menú degustación de siete platos con sus correspondientes vinos, que destaca por ingredientes frescos de temporada, sabores tradicionales y el espíritu de celebración que incita a compartir una comida con amigos y familiares.

En los barcos de Oceania Cruises también se puede celebrar una velada privada a bordo en el comedor Privéé; hacer comidas maridadas con vino en La Reserve by Wine Spectator, que no solo ofrece seminarios y degustaciones de vinos sino que también sirve cenas gourmet de perfectos maridajes; o recibir un curso de cocina en The Culinary Center, la primera escuela de cocina con cursos prácticos en el mar donde enseñan a preparar una amplia variedad de exquisitos platos en su propia estación de trabajo completamente equipada, en un estudio culinario de vanguardia. Con Culinary Discovery Tours los huéspedes aprenden técnicas en clases de cocina locales, compran productos e ingredientes en mercados exóticos y perfeccionan sus habilidades en The Culinary Center a bordo del Marina y del Riviera.

Otros espacios gastronómicos en Oceania Cruises

En los barcos de Oceania Cruises hay otros lugares donde degustar la gastronomía como el Terrace Café, perfecto para cualquier momento del día. Por la mañana, el lugar se impregna de la luz del sol a través de los ventanales, abriendo el apetito del pasajero. A la hora del almuerzo, el extenso menú de platos internacionales cambia por completo e incluyen deliciosas carnes asadas, así como suculentas propuestas salidas del horno de la pizzería. Por la noche, los camareros destacan con su impecable vestimenta y la cocina tiene un estilo más sofisticado. Las colas de langosta y las chuletas de cordero se preparan al momento, y esperan al comensal sushi y sashimi cortados a mano.

Por su parte, el Waves Grill, situado en un amplio espacio cubierto a unos pasos de la piscina, ofrece un amplio menú para el almuerzo. Vea a los chefs preparar en directo hamburguesas, barbacoas de intenso sabor y suculentos platos de mariscos, acompañados por guarniciones como ensaladas con verduras frescas y crujientes patatas fritas cortadas a mano, espolvoreadas con queso parmesano rallado.

El té y el café también tienen cabida en los barcos de Oceania Cruises y de qué manera. La hora del té es una celebración diaria a la que los huéspedes no pueden resistirse y que les atrae a Horizons a las cuatro en punto. Ambientado por la suave melodía de un clásico cuarteto de cuerda, el personal se desplaza por la sala con carritos repletos de pequeños emparedados, coloridos petits fours, y tentadores postres. Por supuesto, la atención recae en la exquisita selección de tés tradicionales e infusiones. El café tiene su espacio en la magnífica cafetería Baristas, que es el lugar favorito de los aficionados al café desde su inauguración a bordo del Marina y el Riviera y donde se disfruta de café illy, además de deliciosos pasteles, bocadillos y galletas caseras durante todo el día.