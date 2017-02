En mi reciente viaje a Euskadi para conocer la tradición del txotx en el territorio de la sidra (Sagardoaren Lurraldea) y pude visitar cinco sidrerías vascas, la mayoría de ellas en Astigarraga, Guipúzcoa, y degustar su menú típico: tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos verdes, chuletón, queso con membrillo y nueces y, cómo no, sidra al txotx o agua. La comida que se ofrece en estos lugares es deliciosa pero, al no tratarse de restaurantes, el menú no varía.

Algunas sidrerías, siguiendo la antigua tradición, solo abren sus puertas de enero a abril para que así se pueda degustar la nueva cosecha. Otras ofrecen sus servicios a lo largo de todo el año.

Pero lo que sí que es cierto es que las sidrerías son grandes atractivos gastronómicos que permiten probar la nueva sidra de distintos toneles, disfrutar de una buena comida y hablar con nuestros amigos. Por este motivo atraen cada año a miles de visitantes de todo el mundo.

Aquí os describo las cinco sidrerías que visité en mi último viaje por Euskadi:

(Iparralde Bidea, 16. Astigarraga)

Esta fue la primera que conocí ya que fue donde tuvo lugar la ceremonia de apertura del txotx el pasado enero de 2015. Bereziartua, creada en el año 1870, es en la actualidad un referente en la elaboración de sidra natural.

Es una sidrería gestionada por la cuarta generación de la familia fundadora y, quizás por esta razón, se ha mantenido al servicio de la tradición y el respeto y agradecimiento a su fiel clientela.

(Bº Martindegi 29, Hernani)

La historia de esta sidrería se remonta a principios del siglo XX cuando el bisabuelo del dueño actual empezó a elaborar sidra para consumo particular en la planta baja del caserío.

Desde el año 2013, sus bisnietas Oihana, Maialen y Jaione regentan este establecimiento en el cual se pueden ver, durante la apertura del txotx, a varios personajes famosos como Karlos Arguiñano o Juan Mari Arzak.

(Alorrene bidea, 4. Astigarraga)

En la sidrería Alorrenea, quizás de todas ellas la que tiene un comedor más amplio, sirven el típico menú de sidrería desde enero hasta mayo. Después amplían la carta con más entrantes, pescados y postres.

Asimismo, elaboran su propia sidra a partir de octubre, y los visitantes pueden contemplar in situ el proceso de elaboración. Fundada en 2001, esta sidrería tiene una producción anual de unos 100.000 litros.

(Petritegi Bidea s/n Astigarraga)

De todas las sidrerías que visité en mi reciente viaje al País Vasco, Petritegi fue una de las que más me gustó porque no solo puedes degustar el menú tradicional y la sidra sino que puedes tener la experiencia de visitar las instalaciones de la sidrería, conocer el proceso completo de elaboración, ver varios audiovisuales sobre la sidrería y descubrir las peculiaridades del caserío cuya historia se remonta al siglo XVI. Asimismo, los recorridos se dividen en varias categorías: esencial, txotx y premium.

En mi opinión, la sidrería Petritegi es un lugar idóneo para los amantes de la gastronomía, las tradiciones y las costumbres ya sea en familia o en grupo. Además, los niños son bienvenidos porque han habilitado un rincón para que jueguen durante la visita.

(Kale Nagusia 96, Astigarraga)

La última sidrería que visité fue la Zapiain donde, además, realicé una cata de diferentes sidras de la mano de Egoitz Zapiain, responsable de calidad de la empresa, quien nos hizo una masterclass sobre la sidra.

Y, para acabar, un restaurante vasco

Por último no quiero acabar este artículo sin hablar de un restaurante que me encantó, el Restaurante Roxario, que se encuentra justo al lado de la sidrería Zapiain.

El Restaurante Roxario (Errekalde Baseria-Mayor, 96, Astigarraga) es una opción excelente para aquellos que quieran degustar otros manjares propios de la zona como las almejas, la merluza o los pimientos cristal.